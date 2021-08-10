«Обоих похороню». Молодой тяжеловес Т-34 угрожает Дацику и Большому Папе

10 августа состоялась пресс-конференция, посвященная боксерскому турниру Бойцовского клуба РЕН ТВ. Он пройдет в Москве 13 августа.

Главным событием вечера станет бой двух боксеров-профессионалов — экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Гильермо Джонса и победителя «Гран-при» «Короли Нокаутов Трофи» Виталия Кудухова. А разогреют этот поединок бои пусть и не профессиональных боксеров, но довольно известных личностей.

Звезда турниров по пощечинам Денис Вильданов (Большой Папа) сразится с Брюсом Хлебниковым, который в 90-х и 2000-х, еще будучи ребенком, тягал самолеты и корабли. Артем Тарасов выйдет против камерунца Тайсона Дижона, который в этом году дважды проиграл Вячеславу Дацику (хотя оба раза оказал ему серьезную конкуренцию). А в соглавном бою подерутся Дацик и скандально известный боец ММА Даниял Т-34 Эльбаев.

Вильданов собирается расплющить голову Хлебникова двумя руками

Сначала слово дали Хлебникову и Вильданову. Брюс для начала рассказал о том, почему и куда пропал на 15 лет.

«Мне просто надоело, — сказал он. — Я никогда не рвался к популярности, но так получилось, что меня начали показывать [по ТВ]. Хотя у меня такой цели не было, и сейчас ее нет. У меня с детства была большая тяга к автомобилям, авторемонту и сервису. Поэтому мы с другом просто открыли автосервис и стали чинить машины. От этого я получал большое удовольствие».

Затем Брюса попросили разорвать толстый календарь, чтобы напомнить зрителям о его былых рекордах (в 2006 году он разорвал 500 отрывных календарей за 38 минут). Хлебников с заданием справился. Но если в зале кто-то и был впечатлен этим, то точно не 180-килограммовый Вильданов.

«Ребят, я не понимаю, когда Брюсу предлагали бой, его вообще предупредили, что я в ответ буду бить? — сказал Большой Папа. — Его будут бить в ответ 180 килограммов. Вы ему скажите, а то, может, он сейчас встанет и уйдет. От каждого моего удара его будет уносить, а затем я дам ему снизу, и он кинематографически улетит с ринга к зрителям. Ну порвал он этот календарь, и что? Мы в перчатках будем. Что вы там еще озвучили из его сильных сторон — волосы? Он волосами меня бить будет, что ли? Что он может со мной сделать? Пощекотать если только... Ничего он не сможет».

Брюс отметил, что поведение Вильданова за два года выступлений в поп-ММА сильно изменилось.

«Был скромный дядя Денис, а теперь угрожает, обзывается...» — сказал он.

«Ты принял бой и хочешь бить меня по лицу — в смысле угрожаю?» — перебил его Вильданов.

На это Хлебников лишь рассмеялся. Ведущий спросил у него, справится ли он с огромным Вильдановым, на что Брюс ответил: «Вывезем, конечно».

Далее Вильданов продемонстрировал размер своей ладони, приложив ее к лицу ведущему, а затем спросил, сможет ли он в пятницу сплющить голову соперника, если сожмет ее двумя руками. Это был вопрос, не требующий ответа.

«Это человек из прошлого, которого мы оставим в прошлом. — Денис снова включил трешток. — Пусть в прошлом тянет волосами».

При этом Вильданов подчеркнул, что у него нет недооценки Хлебникова. «Я ни в коем случае его не недооцениваю, но четко осознаю, что у меня элементарно больше опыта в боях, а еще я больше, выше и сильнее, — сказал Большой Папа. — Никто из присутствующих не скажет, что я какой-то медленный увалень. Я могу взорваться так, что у Брюса волосы отлетят».

«Хоть ты боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист». Тарасов уверен в победе

Потом настала очередь говорить Тарасова и Тайсона. Артем начал с фирменного представления: «Всем привет, меня зовут Артем Тарасов. Я есть бокс, я есть легенда и тот парень, за которым ты смотришь и не любишь, но всегда будешь завидовать».

Сразу после этого у Артема спросили, что он думает насчет разницы габаритов между ним и соперником. Боец ответил, что ему не привыкать, а затем дал четко понять, что его это никогда не волновало.

«Это не так важно. Я дрался с Дациком — я его выиграл, я дрался с Михаилом Кокляевым — я его выиграл (на самом деле проиграл решением судей. — Прим. «СЭ»), и все это видели. На самом деле я считаю Тайсона более тяжелым соперником, чем Дацик или Кокляев. По крайней мере это намного интереснее: он базовый боксер, который всю жизнь занимается ударной техникой, а я — борец по жизни. Дацик — смешанник, Кокляев — стронгмен, с ними было легко драться. Естественно, с базовым боксером будет тяжеловато, но, как говорится у борцов: «Хоть ты боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист».

Также Тарасов напомнил, что его бой с Дациком по правилам смешанных единоборств — один из первых поп-ММА-боев, а потом выразил радость, что Федерация бокса России и РЕН ТВ начали привлекать блогеров в профессиональный спорт.

«Мы лидеры мнений, и за нами следит много людей, поэтому о боксе узнают больше — это прекрасно», — сказал Артем.

Тут Тайсон перебил Тарасова, заявив, что в пятницу это самое большое количество людей будет наблюдать, как Артем проиграет. Но почти тут же выразил ему уважение. «Тарасов для меня и блогер, и спортсмен, — отметил камерунец. — Он непростой человек, поэтому отношусь к нему серьезно. Я все это время усердно готовлюсь, чтобы уронить Артема во втором раунде».

Дижона спросили про его бой с Дациком, которому он проиграл нокаутом в феврале. Тайсон напомнил, что до нокаута выигрывал по очкам. И тут в разговор вмешался Рыжий Тарзан. «Он рассказывал, что часто бегает по утрам, — сказал Дацик. — И во время нашего первого боя он убежал с ринга. Главное, чтобы он в этот раз так же не сделал».

«А чего добился Дацик? Случайно нокаутировал Орловского? Я выше его»

24-летний Эльбаев во время битвы взглядов (прошла до начала пресс-конференции) толкнул 40-летнего Дацика, но потом к обсуждению боя (и соответственно к ругани) они приступили не сразу. Слава сначала рассказал, как его жена помогла ему похудеть, а Т-34 поведал, откуда у него прозвище (придумал тренер), и только после этого перешел в атаку.

«Я люблю рубку, — заявил Даниял. — Посмотрим, что Дацик сможет мне сделать. Но вряд ли он что-то приготовил — ничего не изменилось: он как гусь шагает, топает... Он же не боксер вообще. У меня база — бокс, а он кто? Он сам еще этого не знает. Я выше его. Чего он добился? Случайно нокаутировал Орловского? Или раздавил бедного Тарасова и проиграл? Или подрался с 80-килограммовым Дижоном? Что у него есть еще?»

Потом Эльбаев прошелся еще и по Вильданову с Тарасовым (с ним они сильно поругались на турнире проекта «Наше дело»): «Три мои жертвы сейчас сидят в ряд, — подчеркнул Т-34. — Я предлагаю РЕН ТВ и федерации бокса, чтобы я на турнире их троих сложил».

Вильданов не стал отмалчиваться, но Эльбаев в ответ поставил под сомнение и его спортивные заслуги. «Ты кто такой, ты спортсмен? Ты кого выиграл в своей жизни? Ты чего добился?» — спросил он у Большого Папы.

Денис попытался ответить, что он мастер спорта международного класса, но Т-34 уже было не остановить. Вильданов обратился к Дацику с просьбой побить Эльбаева 13 августа, но получил еще одну порцию трештока от Данияла: «Да я вас обоих похороню. На пенсию уйдете: один в джунгли, другой к себе домой. Ты даже Брюса не пройдешь».

На этом их перепалка была закончена. Да, Дацик, как ни странно, был спокоен. Впрочем, его толком ни о чем и не спрашивали.

А в конце пресс-конференции промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как ему удалось убедить 49-летнего Гильермо Джонса приехать в Россию и выйти против Виталия Кудухова. Если вдруг кто забыл, Джонс — тот самый панамец, во время боя с которым у Дениса Лебедева выросла огромная гематома (дело было в мае 2013-го).

«Хочу поблагодарить современные технологии и бдительность женщин, — сказал Хрюнов. — Женщины, продолжайте читать телефоны своих мужей. Почему получился этот бой? Я отправил предложение Гильермо, на что он мне ответил, что он стоит в десятки раз дороже моего предложения. Но потом у них, видимо, что-то случилось с женой, и она прочитала мое предложение. Таким образом этот человек оказался здесь».

Никита Карин