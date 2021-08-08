Мальчик-силач из 90-х стал бойцом. Он будет драться с 200-килограммовым Большим Папой

Брюс Хлебников в детстве передвигал корабли, самолеты, автобусы и краны, причем все это делал волосами. Но, повзрослев, он пропал с экранов. Популярность возвращается к нему спустя 15 лет. Теперь он — боец.

13 августа пройдет боксерский турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ, где Хлебников выйдет на ринг против огромного Дениса Вильданова (ака Большой Папа). Рассказываем об увлекательной жизни Брюса.

В 6 лет передвинул «Волгу», в 15 — 105-тонный катер

История Хлебникова полна загадок. Начнем с того, что даже его возраст не известен точно. Заявленная дата рождения — 21 октября 1989 года, однако это не раз ставилось под сомнение критиками, которые считали, что мальчик старше на два года, а более молодой возраст работал для приумножения эффекта его трюков.

Он даже родился необычно: мать — Нелли Хлебникова — утверждала, что родила его в поезде, следовавшем из Тулы в Москву. Сына она назвала в честь легендарного Брюса Ли.

Про отца Хлебникова известно лишь то, что он был боксером.

Брюс был уникальным ребенком. Уже в два года мальчик идеально садился на шпагат, а в три мог без ущерба здоровью лежать на стеклах. Когда Хлебникову исполнилось пять, он получил желтый пояс по ушу. Через год Брюс протащил на 100 метров автомобиль «Волга» — волосами. Мальчика стали звать на телевизионные шоу.

Популярность росла, и перед Брюсом встал выбор: школа или такой вот «силовой экстрим». Он и его мама выбрали второе, так как его доход тогда мог достигать отметки в 1000 долларов за день. Сперва мама перевела его на дистанционное обучение, а потом он и вовсе перестал учиться.

Брюс становился все сильнее, количество рекордов увеличивалось. Хронология рекордов выглядит вот так (информация — из «Блога о рекордах Гиннесса» в «Живом Журнале»):

1995-1996: протащил волосами на 100 м автомобиль «Волга»;

1997-1998: забежал на самый верх Останкинской башни за 20 минут;

1998-1999: протащил зубами 3-тонный джип;

2001: протащил волосами истребитель (Aero L-39 Albatros) весом 4 тонны на полтора метра, протащил волосами 22-тонный корабль, разорвал за 1 час и 29 минут 365 календарей, сдвинул с мест 4- и 12-тонные самолеты;

2002: протащил волосами на 10 метров пароход весом 22 тонны с пассажирами, протащил волосами прогулочный катер на 15 метров (105 тонн), сдвинул с места пассажирский автобус (14 тонн), удержал две разъезжающиеся машины;

2004: протащил 3 метра волосами два вагона трамвая, сдвинул с места автокран «Като» (39 тонн);

2005: протащил автобус весом 17 тонн — снова волосами;

2006: разорвал 500 отрывных календарей за 38 минут.

Его губили клубы и девушки

Чем меньше было рекордов, тем меньше Брюс светился на ТВ. Со временем он вообще перестал быть интересен СМИ. Почему так произошло, Брюс объявил в интервью Sport24.

«Я хорошо зарабатывал, но плохо, что не было жесткой руки рядом, — сказал он. — Был малой, мать во мне души не чаяла и позволяла мне все. В 10-12 лет я уже денег имел, и соответственно — девушки, клубы... Это меня подкосило. Рано познал, что такое девушка. Представьте себе: молодой парень, а вокруг него уже такие хорошие девушки не по возрасту. Контроля особо не было. Только мамин — мягкий. Сами понимаете, что такое дать пацану денег и девушек. Если бы не все это, я бы развивался в спорте или даже медийном пространстве и сейчас чувствовал бы себя шикарно».

Рекорды Брюса ставятся под сомнение

Рекорды Брюса как минимум впечатляют. Однако Алексей Свистунов — главный редактор российской версии Книги рекордов Гиннесса — крайне скептически смотрит на карьеру Хлебникова.

«Брюс Хлебников — это вообще большая мистификация, — заявил он «Комсомольской правде». — Мне рассказывали, что мама Брюса уменьшила возраст сына сразу на два года, — дело было в конце 90-х. И тогда всех удивляло, что вот 12-летний мальчишка не по годам силен. А парню-то было уже 14 лет. Что касается самолета — это было просто шоу. Журналисты, которые снимали этот «рекорд», рассказывали, что самолет поставили под уклон. И его подпирали специальными тормозными колодками — чтобы он раньше времени не покатился.



Вы не задумывались, почему все эти псевдосилачи стремятся таскать именно самолеты или баржи? Ведь куда проще привязать к волосам гирю в 50 кг. И доказать всем, как ты умеешь головой тяжести двигать... Предложи такое силачам — все откажутся! Потому что это совсем не то, что сдвинуть самолет. Особенно когда лайнер сам под горку едет. В любом порту можно наблюдать сцену, как моряк в одиночку швартует большой корабль. Он берет канат и притягивает его к причалу. Потому что на воде судно практически ничего не весит. Но ведь это мы не фиксируем как рекорд.



А еще в любом цирке вас научат рвать цепи. Там весь секрет — как сложить звенья. Понятно, что надо будет приложить усилия, но порвать толстую цепь — это реально. Даже если ты не силач. Поэтому то, что делает Брюс и ему подобные «силачи», — это не рекорды. Это просто трюки, фокусы. Как в кино. По сути, это обман зрителя. Обман, на который зритель соглашается. Таким «силачам» выдают дипломы всякие клубы по интересам. Но в мире они не котируются».

Есть еще немаловажный нюанс: на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса нет страницы Хлебникова, однако везде, в том числе в его личном профиле в Instagram, указано, что у него их 34.

«У меня дома лежат три Книги рекордов Гиннесса на английском, где я есть, — сказал Хлебников Sport24. — Насчет сайта не знаю. Просто в «Гиннессе» у меня два рекорда, которые я еще в детстве ставил. Остальные мои рекорды — в российской «Книге». Тогда нам помогла туда попасть одна женщина. Сейчас, чтобы попасть туда, нужно заплатить 7 тысяч евро. Чтобы просто комиссия приехала, посмотрела и зарегистрировала. На тот момент не было возможности заплатить такие деньги и не было четкой цели туда попасть».

Удар в 400 килограммов

Стоит учитывать, что практически все выступления Брюса организовывались менеджерами, которые часто для пущего эффекта могли преувеличивать силу парня. Например, в медиа часто писали, что 10-летний Хлебников имеет удар в 400 килограммов. При этом удар Майка Тайсона оценивался в 800 кг, а это 100-килограммовый чемпион мира по боксу, известнейший нокаутер.

Брюс резко исчез из поля зрения телевидения, а вернулся только спустя 15 лет. Впервые он выступил в 2018 году в проекте YouTube-канала Body Mania «Мясорубка», где вырубил Дмитрия Комарькова. Спустя почти три года Брюс появился в кулачном промоушене Punch Club, где подрался вничью с Молдованом. Так вот непонятно, как имевший в 10 лет удар в 400 кг Брюс не убил соперников, ведь с возрастом его силовые показатели должны были только расти. Хлебников ссылается на то, что не занимался спортом более 10 лет. Но что в пять, что в семь лет тоже тяжело натренировать половину силы удара Тайсона, а значит, сильный удар — это дар, который не должен был покинуть его с возрастом.

Опять же все это преувеличивали менеджеры мальчика, а сам Брюс такими громкими цифрами не бросался. В то же время победа нокаутом над Комарьковым показывает, что крепкий удар у него есть точно.

13 августа на боксерском вечере РЕН ТВ у Хлебникова будет шанс показать, что он собой представляет в ринге.

Никита Карин