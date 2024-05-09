Вячеслав Борщев: «Царукян — монстр! Не вижу более достойных претендентов на титул»

Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-3) высоко оценил первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3) и отметил, что чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) победит третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Ну, вообще, Арман — монстр, конечно. Я так понял, следующий бой Ислам проведет с Порье. Но я просто не вижу более достойных.

Есть ли у Порье шанс? Шанс есть всегда, тем более что мы уже несколько раз говорили на эту тему, что Махачев довольно уверенно себя в стойке чувствует. Главное, чтобы он сильно долго в стойке не проводил, а там зайдет и в стойке выключит Порье. Тогда будет вообще, конечно, pound for pound for sure», — сказал Борщев «СЭ».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.