Как Дацик душил, ломал, нокаутировал. Топ-5 лучших боев Рыжего Тарзана

В 18 лет он подавал большие надежды.

Вячеслав Дацик прославился еще в конце 90-х — благодаря эпатажному поведению в ринге/клетке и неординарным взглядам на жизнь. Молодой Дацик мог прыгнуть в соперника головой с разбегу или выбросить его за ринг — а перед этим попытаться выдавить глаз. А однажды он пришел на шоу, где по правилам бокса бились «Ленинград» и «Отпетые мошенники». Там он вышел против какого-то парня, меньше его в два раза, не боксировал, а только подставлял лоб, а затем выкинул оппонента за пределы ринга. Еще тогда пошло мнение, что Дацик не боец, а просто шоумен или вообще фрик, которого выпускали лишь для того, чтобы потешить публику. Возможно, отчасти в этом есть истина, однако не все так очевидно.

Если бы Вячеслав не отсидел 13 лет (в общей сложности) в местах не столь отдаленных, то по числу боев он мог бы тягаться с Алексеем Олейником (76) и Александром Шлеменко (75). Согласно Tapology, за первые семь лет бойцовской карьеры (то есть до того, как был отправлен в психбольницу) Дацик провел в ММА и кикбоксинге 26 поединков — 12 побед, 14 поражений. При этом в эту статистику наверняка занесены далеко не все бои Вячеслава, все же в первой половине нулевых люди не знали о существовании статистических баз в ММА, а если и знали, то не придавали им большого значения. Например, у Венера Галиева на Sherdog 45 боев, на Tapology — 48. На самом же деле у него около 80 поединков в ММА.

Что касается географии боев молодого Дацика, то это в основном три локации — бокс-бар «Тундра» и казино «Конти» в Санкт-Петербурге, а также казино «Арбат» в Москве. По статистике Tapology, Слава всего четыре раза проиграл дисквалификацией — учитывая знаменитый бой с Артемом Тарасовым в апреле 2019-го. Если присмотреться к его победам, то можно заметить, что всего одна была получена решением судей (в кикбоксинге). Большинство финишей — нокауты, но есть и несколько сабмишенов, которые показывают, что в Дацике есть не только эпатажность.

Далее — 5 лучших побед Дацика — из тех, которые сохранились на видео. Многих боев Вячеслава на видео в общем доступе, к сожалению, нет.

Соперник: Андрей Будник

Дата: 28 апреля 2000 года

Турнир: IAFC: Eurasian Championship 2000, Москва

Результат: победа Дацика техническим нокаутом (2:17, 1-й раунд)

Топ открывает бой, который не закончился глухим нокаутом или вбиваниями головы соперника в пол. Однако он показал, что Вячеслав может выбрать основным оружием собственную голову. Плюс Слава во время поединка кривлялся и танцевал, не опасаясь ударов соперников. Это был первый и последний бой Будника в смешанных единоборствах.

Соперник: Станислав Нущик

Дата: 5 декабря 1999 года

Турнир: M-1: Russian Championship 1999, Санкт-Петербург

Результат: победа Дацика болевым приемом на ногу (0:50, 1-й раунд)

Нущик — не Будник, чей уровень не соответствовал даже самым непримечательным турнирам по боям без правил начала нулевых. Да, тогда Стас только начинал, но впоследствии стал одним из самых заметных бойцов Санкт-Петербурга.

Нущик с первых секунд боя решил продемонстрировать Вячеславу самбистскую базу — перевел его вниз. Дацик отбился, но затем соперник взял его ногу и попробовал сделать ущемление ахиллова сухожилия. Однако Вячеслав провел контрприем (тоже ущемление ахилла), закончив поединок словно классик ММА. Причем Нущик постучал сразу.

Соперник: Роман Савочка

Дата: 31 мая 2006 года

Турнир: Crystal Ring Cup 2, Москва

Результат: победа Дацика техническим нокаутом

К маю 2006-го Дацик уже начал заплывать жирком. Противостоял ему опытнейший Савочка (18-13), которому Слава до этого дважды проигрывал в 2001 году. В этот же раз Рыжий Тарзан периодически закидывал в лицо противнику размашистые боковые и давил массой (Савочка выглядел на весовую категорию меньше). Нельзя сказать, что Дацик лидировал в бою, — он часто пропускал, и несколько раз ему помогал рефери, поднимая из партера (такие были правила). В результате Вячеслав победил нокаутом: выбросил один тяжелый джеб, потом второй, Савочка упал на колени, затем Дацик нанес несколько ударов по почкам, и рефери остановил бой.

Соперник: Патрик де Витт (Нидерланды)

Дата: 27 апреля 2001 года

Турнир: M-1 MFC: Russia vs. the World 1, Санкт-Петербург

Результат: победа Дацика удушающим приемом (0:30, 1-й раунд)

Это один из немногих боев Вячеслава, где он продемонстрировал, что у него бывает план на бой. Дацик на первых секундах подхватил лоу-кик де Витта и перевел соперника вниз. Голландец (рекорд в ММА перед боем — 3-3) забрал шею Рыжего Тарзана и попытался встать. Но Дацик сконтрил, оказавшись за спиной де Витта. Шея Патрика оказалась в руках Славы. Рыжий Тарзан провел прием, опираясь на свою голову. Де Витт начал стучать, однако Дацик не отпускал захват даже после того, как рефери уже зафиксировал сдачу.

Соперник: Андрей Орловский (Белоруссия)

Дата: 9 апреля 1999 года

Турнир: M-1: World Championship 1999, Санкт-Петербург

Результат: победа Дацика нокаутом (6:05, 1-й раунд)

Классика ММА. 18-летний Дацик не должен был участвовать в том турнире-восьмерке, однако соперник Орловского — американец — не смог приехать в Санкт-Петербург. О том, как Слава стал соперником Орловского, «СЭ» рассказал основатель клуба Red Devil Дмитрий Кудряшов.

«Мне позвонил Эрик Кайбышев, у которого Дацик тренировался, — сказал Кудряшов. — Говорит: «У меня есть дерзкий парень, может, тебе подойдет, посмотри». Я ему сказал, чтобы этот парень приезжал ко мне в Red Devil — посмотрю, как он работает, и определимся, куда его поставить. Но никто не приехал. И мы забыли об этом. В «Юбилейном» был турнир-восьмерка в открытом весе, абсолютка. Парень-американец, который должен был участвовать, приехал в Россию, но на соревнования не пришел.

Люди уже собираются, а восьмого бойца нет. Мы стоим у клетки со Славой Киселевым, и я его уговариваю, чтобы он выступил против Орловского. Потому что против Орловского некого было выставить. А Орловский тогда как раз только выиграл чемпионат по самбо, чувак серьезный, весил килограммов 115. Киселев выходить отказался, сказал, что не тренировался. «Давай ты», — говорит мне. Я уже начал спрашивать, где мне шорты взять... И тут начальник охраны подходит ко мне и говорит: «Там на входе парня хотят глушануть. Он кипежует сильно. Твою фамилию называет. Может, ты посмотришь, кто это?»

Я вышел, а там Слава Дацик стоит. Говорит: «Меня Эрик прислал на бои. Вот, пришел». «Так тебе еще две недели назад нужно было прийти!» — отвечаю. «Так я думал, что мне сразу на бои надо. А туда что мне идти», — говорит. Я спросил у него: «А ты дрался?» Ответил, что дрался там-то и там-то. «А сегодня хочешь подраться?» «Хочу, давай»". — «Ну все, иди переодевайся».

Дацик на протяжении пяти минут проигрывал Орловскому, который бил его, душил, валял в партере. Единственное, что никак не получалось у будущего чемпиона UFC, — закончить бой досрочно. Затем Андрей начал уставать, а Слава, наоборот, включился. Сначала — коронный удар ногой после кувырка, а потом — сокрушительный правый кросс. Глухой нокаут.

13 августа на боксерском вечере РЕН ТВ Дацик встретится с известным в поп-ММА бойцом Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34, тоже довольно эпатажным человеком. 40-летнему Рыжему Тарзану выпал шанс доказать, что он еще может конкурировать с молодым и дерзким поколением.

Никита Карин