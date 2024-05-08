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Сегодня, 14:09

Майкл Чендлер: «Вы в последний раз увидите Конора в октагоне»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор может больше не вернуться в октагон после поединка с ним.

«Вы должны купить трансляцию UFC 303, потому что это может быть последний раз, когда вы увидите Конора в октагоне. Уверен, после того, что я с ним сделаю 29 июня, Макгрегор больше никогда не вернется в бои», — сказал Чендлер в интервью New York Post.

Макгрегор и Чендлер возглавят турнир UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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