Василевский: «Не понял, почему аннулировали мою победу в бою с Ковалевым»

Бывший чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский прокомментировал признание несостоявшимся своего поединка с Владиславом Ковалевым.

«Честно, не понял этого, мне никто не сообщал. Узнал, как и все, с помощью информации из соцсетей. Как вообще можно аннулировать состоявшийся бой? Прошел месяц, руку подняли мне. Другое дело, если бы сказали, что судьи ошиблись. А здесь просто нарушение регламента. Они пристали к неотсчитанному нокдауну, хотя он ни на что не влиял. Рефери Саша Сидорин не отсчитал нокдаун и влез в ситуацию, когда я добивал у канатов, хотя не имел права останавливать бой, потому что Ковалев не опустился на колено. Либо рефери останавливает бой, либо дает мне добить соперника. Это ошибка более глобальная, чем та, что не отсчитал мне нокдаун», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

1 марта на турнире Ural FC в Москве Ковалев проиграл раздельным решением судей Василевскому в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА. Позже после протеста команды Ковалева результат боя был признан несостоявшимся.