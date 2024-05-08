Шон О'Мэлли: «Я заплатил больше налогов, чем заработал за бой со Стерлингом»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что заплатил больше налогов, чем заработал за бой с экс-чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (24-4).

«Моя цель — стать мультимиллионером. Я хочу заработать много денег. В UFC можно заработать кучу денег, не болтая ерунды, не находясь в социальных сетях, но тебе придется выиграть 5 тысяч боев.

Я заплатил больше налогов, чем заработал в прошлом году за бой со Стерлингом. Я заработал много денег на боях, но втрое больше я заработал на социальных сетях", — сказал О'Мэлли на подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

В последнем бою О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Поединок состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.