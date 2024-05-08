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Сегодня, 22:15

Вячеслав Борщев: «На местечковых турнирах в США такой бывает ужас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Вячеслав Борщев рассказал, есть ли в США поп-ММА.

«Есть ли в США поп-ММА? Да постоянно дерутся. Даже в UFC сколько драк. Был случай, что на одном из турниров парень из Дагестана нокаутировал местного с одного удар, который, видимо, было какой-то звездой. Дошло до того, что местные повытаскивали оружие. На местечковых турнирах такой ужас бывает. Но организаторы реагируют быстро. Например, в Калифорнии ты не имеешь права проводить турниры, если нет полиции и скорой», — приводит слова Борщева «РБ Спорт».

32-летний Борщев — чемпион мира по кикбоксингу 2011 года, с октября 2021 года является бойцом организации UFC.

Источник: РБ Спорт
UFC
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