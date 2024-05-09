Исмаилов призвал ввести санкции против руководства Hardcore

Известный тренер Рамазан Исмаилов поддержал старшего тренера сборной Москвы по ММА Магомеда Магомедова, призвавшего закрыть организацию Hardcore за систематические нарушения общественного порядка.

«Есть хорошая и плохая сторона. В Hardcore выступают и достойные ребята, который хайп делают своими боями и своим именем, а не грязью. Грязь и трешток — удел тех, у кого нет боевых навыков. В некоторых случаях правоохранительные органы должны вмешиваться. Кто-то со спины бьет, ломает челюсть, ногу, выбивает зубы бойцам, которые не готовы к драке и ведут диалог. Это нужно пресекать. Причем это должна делать сама лига. Человек должен нести ответственность за совершенные поступки.

Поэтому в качестве санкций нужно выносить предупреждения руководству, чтобы и оно понимало, что с них есть спрос. С самих спортсменов ответственность снимать нельзя, чтобы у них не были развязаны руки, и они отвечали по закону. Необходимы санкции в первую очередь к руководству. И если оно не понимает предупреждений, лигу надо закрывать. Это надо решать на государственном уровне», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Магомед Магомедов неоднократно выступал с критикой в адрес индустрии поп-ММА. Он негативно высказывался о поведении Шовхала Чурчаева и говорил, что Исрапил Рамазанов и Нури Нуриев опозорили Дагестан.