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Сегодня, 12:12

Исмаилов призвал ввести санкции против руководства Hardcore

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поддержал старшего тренера сборной Москвы по ММА Магомеда Магомедова, призвавшего закрыть организацию Hardcore за систематические нарушения общественного порядка.

«Есть хорошая и плохая сторона. В Hardcore выступают и достойные ребята, который хайп делают своими боями и своим именем, а не грязью. Грязь и трешток — удел тех, у кого нет боевых навыков. В некоторых случаях правоохранительные органы должны вмешиваться. Кто-то со спины бьет, ломает челюсть, ногу, выбивает зубы бойцам, которые не готовы к драке и ведут диалог. Это нужно пресекать. Причем это должна делать сама лига. Человек должен нести ответственность за совершенные поступки.

Поэтому в качестве санкций нужно выносить предупреждения руководству, чтобы и оно понимало, что с них есть спрос. С самих спортсменов ответственность снимать нельзя, чтобы у них не были развязаны руки, и они отвечали по закону. Необходимы санкции в первую очередь к руководству. И если оно не понимает предупреждений, лигу надо закрывать. Это надо решать на государственном уровне», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Магомед Магомедов неоднократно выступал с критикой в адрес индустрии поп-ММА. Он негативно высказывался о поведении Шовхала Чурчаева и говорил, что Исрапил Рамазанов и Нури Нуриев опозорили Дагестан.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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