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Гаджиев: «Александр Емельяненко в последнюю очередь ассоциируется с боями и тренировками»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о словосочетании «фрик-бой».

«Мой критерий: это бой человека, который в другой ипостаси развит больше, чем в ММА. Если человек больше журналист, чем боец — это фрик-бой, если он больше стоматолог или треш-токер, чем боец — это фрик-бой. Ставим все на весы, и если он как боец больше, значит — не фрик-бой.

Сергей Бадюк и Игорь Рязанцев — это фрик-бой, который прошел у нас. Я оскорбляю одного или второго? Нет. Я в теплых отношениях с обоими. Они — мои товарищи. Особенно Бадюк. Просто таков статус боя. Сергей давно в СМИ, он — адепт единоборств. Для него тренировки ушли на второй план. Игорь Рязанцев — тем более. Он — журналист. Дрались люди, которые в меньшей степени боями озадачены. Многие бои в поп-ММА — это фрик-бои, потому что люди тренировались три месяца, а до этого были «парикмахерами», которые дерутся с «поварами». 100 процентов фрик-бои", — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-aleksandr-emelyanenko-v-poslednyuyu-ochered-associiruetsya-s-boyami-i-trenirovkami-360977/
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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