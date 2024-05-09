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Вячеслав Борщев: «У Двалишвили неприкрытая русофобия. Он начал вести себя как дурачок»

Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-3) рассказал о личной встрече с первым номером рейтинга в легчайшем дивизионе Мерабом Двалишвили (17-4). Об этом Борщев сказал в интервью «СЭ».

— Слава, ты рассказывал о своем отношении к Двалишвили, что у вас была встреча, вы признались друг другу во взаимной неприязни. Интересно, как это выглядело?

— Я прошу прощения, нас все время просят руководители не обсуждать политику. Там чисто политические взгляды человека, негативные, которые меня задевали. В общем, скажем так, неприкрытая русофобия, мне она не нравится.

— Ты высказал свое отношение к его русофобии?

— Нет, никто никому ничего не высказывал. Мы вообще вначале поговорили, все хорошо, разошлись, а потом он начал вести себя как дурачок, и мы поэтому на этой теме поругались. И я думал, что мы друг друга поняли. И я высказал свою позицию, он высказал свою позицию, а оказалось, что он просто играется. Я не знаю, несерьезно к этому относится. И бог ему судья, и давай не будем политику обсуждать.

— Ты ставишь равенство между Двалишвили и политикой?

— Ну, конкретно в нашем вопросе, да.

— Если представить, что Двалишвили станет членом команды Team Alpha Male, ты бы смог с ним в одном коллективе снова жить?

— Не станет. Ну или я тогда не буду в этой команде. Не, не ужился бы. Для меня теперь это принципиально. Раньше было все равно, даже несмотря на его высказывания, было не так принципиально. Теперь, когда человек говорит в лицо сначала одно и вроде разошлись, руки пожали, а потом опять начинает исполнять... Так не пойдет.

Борщев подерется с Чейсом Хупером (13-3) 11 мая на UFC on ESPN 56 в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.

Вячеслав Борщев
Мераб Двалишвили
UFC
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