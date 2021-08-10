Это сделал огромный тяжеловес по прозвищу Молекула Ада.

У Вячеслава Дацика имидж человека, которого невозможно нокаутировать. Имеется в виду чистый нокаут — глушняк. Когда Слава дерется, то низко держит руки — более того, вытягивает голову вперед: давай, бей, все равно не вырубишь меня. Дацик любит принимать удары лбом. Это тактический ход: при попадании кулаком в лоб легко сломать себе палец, лобовая кость — самая крепкая у человека.

Поражений у Дацика немало. Но обычно это или дисквалификации, или проигрыши в результате болевых/удушающих. И все же однажды Рыжий Тарзан упал в глухой нокаут. Это сделал тайбоксер Евгений Орлов. Дело было 24 ноября 2004 года в московском казино «Арбат». Видео боя нет на Youtube, зато есть во ВКонтакте, а еще в профиле Орлова в Instagram.

Дацик две минуты прессинговал, пытаясь достать голову огромного Орлова (рост — 207 см, вес — под 140 кг) размашистыми ударами (Слава называет такие «колхозные калабахи»). Однако Евгений неплохо оборонялся, а когда Рыжий Тарзан замедлился, сам пошел в атаку. Сначала зарядил два джеба, а потом влепил правый прямой — точно в челюсть. Дацик, до этого всячески демонстрировавший, что ударов не чувствует, рухнул головой вниз.

Чтобы привести Вячеслава в чувства, понадобился нашатырь. Когда Дацик пришел в себя, то начал требовать продолжения боя. «Нет-нет-нет! — кричал он во время объявления победителя. — Нужно продолжение!»

Орлов родился в Барнауле, потом жил в Минске, Москве, немецких городах (там он выступал). Большую часть карьеры провел в боксе (17-16-1 в профи), хотя его база — тайский бокс. Тренировался вместе с Федором Емельяненко, из известных боксеров бился с Жоаном Дюопа, Робертом Хелениусом, Вячеславом Глазковым, Кубратом Пулевым, Алексом Лиепаи. Всем им проиграл, но карьера у Евгения в любом случае захватывающая. Работал телохранителем, не раз снимался в кино — однажды даже сыграл темнокожего (в сериале «Морские дьяволы»).

А еще у Орлова одно из самых ярких прозвищ в российских единоборствах — Молекула Ада. О происхождении никнейма Евгений рассказал в 2013 году в интервью РИА «Новости».

— В казино «Арбат» раньше устраивали любительские бои, — отметил он. — Сейчас, может быть, они тоже проводятся, но не уверен. Я тогда выступал на любительском уровне. Однажды организаторы предложили мне выступить там. Жил я на тот момент в родном городе Барнауле, моим спонсором был местный пивоваренный завод, на спортивной одежде, которую они мне предоставляли, красовались надписи: «С пивом по жизни». В ней я и пришел на первое выступление в казино. Там мне сказали, что нужно придумать себе псевдоним. Первое, что пришло в голову — Пиво, под ним и выступил. Организаторы моим боем остались довольны, пригласили снова. Только сказали, что прозвище другое нужно придумать. Решили называть меня Молекула Ада. Мне понравилось, так оно со мной и осталось. Жена называет меня по имени, дочка — папочкой. Близкие друзья зовут просто Молекула, знакомые по имени-отчеству — Молекула Ада.

17 лет назад Молекула Ада развеял миф о том, что Дацика невозможно нокаутировать. И все же челюсть у Славы и правда крепкая. Вот что «СЭ» рассказал основатель клуба Red Devil Дмитрий Кудряшов, при помощи которого Дацик в 1999-м дебютировал в боях без правил.

— Неубиваемый Слава. Его хоть дубиной бей, — сказал Кудряшов. — Он же снимался в кино «Игра без правил». И там есть эпизод, где они подходят к парню — убивать. И парень по сюжету должен был ногой ударить Славу по голове. Парень занимался. Он, значит, бьет Славе по башке, потом еще раз... Ко мне этот парень подходит, говорит: «Я уже ногу отбил об его голову, опухла!» А Слава ему: «Ты бей сильнее, чтобы я прочувствовал».

— Но Дацик проигрывал глухим нокаутом — в бою с Евгением Орловым.

— В бою может быть все что угодно. А что вас смутило в этом?

— Считается же, что Дацик ни разу не падал. Во всяком случае, он так говорит.

— При мне были такие вещи: он борется с человеком, супермастером по борьбе, и стучит не Слава, а стучит мастер. Не скажу, что Дацик — супермастер, но он никого не боялся и лез куда угодно.

Вячеслав Дацик в молодости. Фото ВКонтакте

В 2019 году Дацик после многих лет тюрьмы вернулся в спорт. Молекула Ада даже судил бой, в котором Вячеслав победил, — против олдскульного кикбоксера Андрея Кирсанова (Дацик победил нокаутом). Потом Вячеслав снова оказался в тюрьме, затем вышел и теперь выступает в боях только по правилам бокса. 13 августа он выйдет против звезды поп-ММА Данияла Эльбаева — трансляция на РЕН ТВ.