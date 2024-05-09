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Сегодня, 13:35

Двалишвили пригрозил побить тренера О'Мэлли. Шон ответил

Двалишвили пригрозил побить тренера О'Мэлли
Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что, после того как победит действующего чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), переключится на его тренера Тима Уэлча.

«Я размажу О'Мэлли в клетке, а потом размажу его тренера за пределами клетки», — написал Двалишвили в соцсети X.

На что О'Мэлли ответил: «После победы над тобой я размажу твоего лучшего друга (Стерлинг. — Прим. «СЭ»). Упс, подождите, я же уже это сделал».

После этого в конфликт включился сам Стерлинг: «Ты жалкий чемпион. Продолжай хвастаться тем, что бой с травмированным бойцом дал тебе лучшие шансы на победу. Ты не мужик. Не пытайся снова избежать боя с главным претендентом, чтобы подраться с 15-м номером рейтинга».

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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