«Ты продался за семь лайков». Ковингтон vs Масвидаль: как развалилась самая крепкая дружба в UFC

Это случилось: бой между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем состоится.

Хорхе Масвидаль

Возраст: 37 лет. Страна: США. Весовая категория: до 77,1 кг. Победы: 35. Поражения: 15. Ничьи: 0.

Колби Ковингтон

Возраст: 33 года. Страна: США. Весовая категория: до 77,1 кг. Победы: 16. Поражения: 3. Ничьи: 0.

Журналист ESPN Бретт Окамото, один из двух главных ММА-инсайдеров в США, сообщил о том, что поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля возглавит турнир UFC 272. Контракты еще не подписаны, но принципиальная договоренность достигнута. Когда-то эти два парня были очень хорошими друзьями, но потом стали злейшими врагами. Этот текст мы впервые опубликовали в сентябре 2020-го. Сейчас самое время его поднять — чтобы напомнить об истории их отношений.

Дружба

Масвидаль и Ковингтон вместе тренировались в зале American Top Team (Коконат-Крик, Флорида) с 2013 года. Они быстро подружились. Хорхе был секундантом у Колби, а Колби — у Хорхе. На Youtube куча видео, где они вместе проводят время. Можем порекомендовать это — под песню I'll Be There for You из сериала «Друзья».

В 2013-м Масвидаль выступал в легком весе, а Ковингтон, как и сейчас, в полусреднем и рвался в UFC. Хорхе же там только-только начал драться, но имел за плечами уже больше 30 боев, в том числе в Strikeforce и Bellator. Они не были конкурентами.

В 2015 году Масвидаль поднялся в категорию до 77,1 кг, но на их дружбе это поначалу никак не отражалось. Колби стал бойцом UFC в 2014-м, за три года сделал там рекорд 7-1 и в октябре 2017-го встретился в Сан-Паулу с Демианом Майей. До этого боя Колби был примечателен разве что тем, что классно дрался (а если точнее — боролся), но, начиная с поединка в Сан-Паулу, американец изменил манеру поведения. Ковингтон победил Майю единогласным решением судей, а после боя, стоя в октагоне, выкрикнул в микрофон: «Бразилия, ты помойка! Вы все грязные животные!» Он не стал извиняться, аргументировав это тем, что во время его выхода в зал бразильские болельщики выкрикивали оскорбления и бросались хот-догами. Колби сразу увезли в отель, поставили у его номера охрану, а на следующий день отправили в США. С тех пор Ковингтон — самый злостный трэштокер в UFC.

Следующий бой он провел в июне 2018-го: победил UD еще одного бразильца — Рафаэля дос Аньоса — и взял пояс временного чемпиона UFC в полусреднем весе (но очень скоро его лишился из-за отказа биться с Вудли).

В марте 2019 года, после боя Масвидаля с Дарреном Тиллом, у Хорхе спросили, что он думает насчет оскорбительных высказываний Ковингтона в адрес того или иного бойца.

— Если честно, мне плевать, что он говорит в интервью, — ответил он (слова приводит MMA Mania). — Это ненастоящий Колби. Он дает такие интервью, потому что хочет побольше заработать. Фанаты ведутся на кликбейтные заголовки, а Колби генерирует их в большом количестве. В жизни же он совершенно другой — милый, компанейский парень.

Конкуренция

Масвидаль жестко нокаутировал Тилла, а в июле 2019-го уже на 5-й секунде боя отправил спать Бена Аскрена. Нокаут в поединке с Аскреном стал едва ли не самым популярным за всю историю UFC. Хорхе из просто известного бойца превратился в звезду ММА. Более яркую, чем Ковингтон. Тогда они уже не тренировались вместе (хотя по-прежнему посещали один зал — АТТ), но в интервью говорили друг о друге уважительно. Колби накануне поединка с Робби Лоулером, который состоялся 3 сентября 2019-го, назвал себя Бэтменом, а Масвидаля — Робином.

— Мы с Хорхе — один из величайших дуэтов в истории ММА, — сказал он в интервью MMA Junkie. — Бэтмен и Робин из мира ММА. Я — Бэтмен, а он — Робин. Это очень динамичный тандем, а мы с Хорхе делаем очень крутые вещи.

При этом и Хорхе, и Колби не отрицали возможность боя друг с другом. Тогда (как и сейчас) поясом чемпиона UFC в категории до 77 кг владел Камару Усман. Ковингтон после победы над Лоулером стал претендентом на титул. Масвидаль был недалеко от чемпионcкого поединка. Когда у него спросили, готов ли он к бою с другом, Хорхе ответил: «За пояс я подерусь хоть со своей мамой». Ковингтон в свою очередь говорил, что не против битвы с Масвидалем, поскольку он принес бы им обоим хорошие деньги: «Мы здесь, чтобы делать бизнес».

«Бой джорнименов»

Масвидаль и Ковингтон начали ругаться спустя неделю после того, как Нейт Диас вызвал Хорхе на бой — чтобы выяснить, кто из них «самый жесткий ублюдок в игре». Колби в интервью TSN сказал следующее: «Бой Масвидаля и Диаса — это бой джорнименов. Это будет захватывающий поединок бойцов 500-го уровня. У Нейта Диаса 1-1 за последние три года (имеется в виду одна победа и одно поражение. — Прим. «СЭ»), у Хорхе Масвидаля 2-2 за последние два или три года. Так что это бой джорнименов. Мне будет интересно посмотреть, кто победит. Нет, между нами с Хорхе нет никаких проблем — в раю нет проблем. Я разве сказал ложь? Где тут ложь? Я сказал правду, привел факты. Если кто-то злится за меня из-за того, что я привожу факты, значит, этот человек живет в бредовом мире. Он [Масвидаль] по-прежнему мой лучший друг. Чувак, ты не знаешь, через что мы с ним прошли. У меня нет к нему ничего кроме уважения и любви. Он мой брат».

Через несколько дней Масидаля спросили, что он думает насчет слов Ковингтона про «бой джорнименов». Хорхе попросил журналистов задавать ему вопросы о нем, а не о ком-то еще, поскольку он устал «делать людей знаменитыми». А в начале сентября 2019-го стало ясно, что их дружбе конец. Колби в Twitter охарактеризовал бой за титул BMF Масвидаль vs Диас как «бой за титул джорнимена», а своего теперь уже бывшего друга обозвал тупицей и мешком с помоями.

Вскоре выяснилось, что разлад между ними наступил куда раньше, чем Ковингтон приступил к оскорбления Масвидаля в СМИ и соцсетях. Просто парни не выносили сор из избы. По словам Хорхе, они перестали общаться еще осенью 2018-го. Почему они поссорились? Ниже — версии бойцов.

Версия Масвидаля

Из интервью Youtube-каналу The Dan Le Batard Show, сентябрь 2019 года:

— Он обманул моего тренера. Мы были с ним [Ковингтоном] до титульного боя. Он был должен моему тренеру определенную сумму денег, но не заплатил. Я сказал ему: «Если ты не заплатишь, я тебя порву!» Этот парень спал на моем диване, ел у меня, постоянно был со мной, потому что у меня были спонсоры. Я помог этому парню встать на ноги, когда он был еще полулюбителем. Больно, что он делал все это для лайков в Facebook и ретвитов в Twitter. Все, что он делает, он делает для того, чтобы о нем говорили. Мы были друзьями, пока он не ограбил моего тренера, и с тех пор мы с ним не разговаривали.

Из интервью Youtube-каналу Масвидаля, сентябрь 2020 года (перевод — Bloodandsweat.ru):

— Когда мы начинали общаться, я был легковесом. Затем поднялся в полусредний, победил нескольких парней и попал в рейтинги даже раньше него.

Я и так малость чувствовал, что между нами есть конкуренция, но ничего особенного, он был моим другом. И когда он дрался с Рафаэлем дос Аньосом за титул, в его углу был мой тренер, я попросил его помочь Колби, так как он тоже был полезен и много помогал мне.

Мой тренер работал с Колби с тех времен, когда он был любителем, с первого любительского боя, и на поединке с дос Аньосом Ковингтон впервые сделал денег, но не заплатил тренеру, просто кинул его. И тогда я подумал: на хрен этого парня.

Я называю его тренером, но правильнее было бы сказать, что он мне как отец. Он буквально вытащил меня с улиц и практически с детства, когда я еще дрался на улице, говорил мне, что у меня есть талант и мне незачем заниматься этим дерьмом, что случится какая-нибудь фигня — сломаю руку или получу удар ножом.

Говорил: «Почему бы тебе не начать профессиональную карьеру и не посмотреть, как далеко ты сможешь зайти с моей помощью». С тех пор мы с ним в команде. Так что вы можете представить себе, что когда Ковингтон кинул этого человека, я был не слишком рад".

Кроме того, в декабре 2019-го Масвидаль в Twitter припомнил Ковингтону, как выручал его в передрягах:

— Помнишь, когда я разрешал тебе спать на диване. Ты плакал, потому что бразильские телки послали тебя, а тебя приютил. Я накормил тебя, одел тебя, а ты продался за семь лайков, и это все что у тебя есть на титульный бой. Ты, сучий 13-й ученик (имееся в виду 13-й ученик Христа — Иуда. — Прим. «СЭ»). А помнишь, как на Южном пляже твоя задница попала в неприятности, и нам с Айком пришлось спасать ее от настоящих головорезов, лишь бы они тебя не трахнули? А когда Тибау надрал тебе зад, и ты пришел поплакать и спрашивал, нормально ли быть напуганным как сучка?

Remember when I used to let you sleep on the couch? #hitemup you were crying cause those Brazilian girls punked you and I put you on. I fed you, clothed you and you sold out for 7 likes sad that's all you got for a title fight. 13th disciple is a bitch #theresurrection — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) December 12, 2019

Версия Ковингтона

Из интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани, сентябрь 2019 года (перевод — паблик ВКонтакте «Ночь в клетке»):

— Отношения с Масвидалем стали ухудшаться с того момента, когда я начал делать денег больше, чем он, и зависать с более горячими девочками, чем у него. Хорхе — фантастически корыстный и эгоистичный человек. Он никогда не парится ни о ком кроме себя. Другие люди нужны ему только тогда, когда они могут что-то для него сделать. Но и я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Я здесь, чтобы заводить деньги.

Из интервью BJ Penn Radio, сентябрь 2019 года:

— Хорхе дал мне понять, что его очень беспокоит тот факт, что Демиан Майя надрал ему задницу (Масвидаль проиграл Майе в мае 2017-го раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»). А я в свою очередь надрал задницу Майе. Я обогнал его [Масвидаля] в рейтинге, стал зарабатывать больше, чем он, стал трахать более горячих цыпочек, чем он. И тогда появилась ревность. Он просто еще один мой ненавистник. Можете добавить его в этот список. Мне наплевать на него.

Из интервью MMA Fighting, май 2020 года:

— Он отвернулся от меня ради денег и своих менеджеров. Люди узнают правду о том, кто он такой на самом деле. А пока он фальшивый кусок дерьма.

Отношения сейчас

Масвидаль не раз говорил, что очень хочет увидеться с Ковингтоном — не для драки, а для разговора. Однако после того, как началась публичная ругань, они так и не встретились. В 2020-м Ковингтон перестал тренироваться в Аmerican Top Team. Хорхе это нисколько не удивило. «В зале он не чувствовал себя в безопасности. Интересно, как так получилось?» — сказал Масвидаль в интервью BJ Penn. Действительно, Колби в ATT поссорился еще с Дастином Поррье и Йоанной Енджейчик. А дагестанцы Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов потребовали у него объяснить оскорбления в адрес Хабиба. Плохо о Колби отзывается и еще один авторитет зала — Андрей Орловский. Ругаться с теми, с кем раньше неплохо общался, — фишка Ковингтона. Например, он когда-то вместе тренировался с Тайроном Вудли, на которого в последние годы вылил тонны трэштока,

Тем не менее «Хаос» считает, что с моральной точки зрения в конфликте с Масвидалем прав именно он. Колби даже придумал для Хорхе прозвище — «Уличный Иуда». Кубинец же называет Ковингтона «Человек со сломанной челюстью». Это отсыл к поражению Колби в бою с Усманом. Возможен ли бой между Масвидалем и Ковингтоном? Безусловно — да. Ну а пока Колби ждет драка с Вудли.

Сейчас Ковингтон выглядит абсолютным фаворитом боя. Оба дважды проиграли Камару Усману, но Колби и в декабре 2019-го, и в ноябре 2021-го навязал нигерийцу конкуренцию. Это были равные бои. Масвидаля же что в июле 2020-го, что в апреле 2021-го уступил Усману без шансов. То есть со спортивной точки зрения Ковингтон vs Масвидаль — не самое интригующее противостояние в UFC. Зато в нем есть то, чего нет в других боях промоушена — настоящий конфликт.

Материал обновлен. Впервые он был опубликован 19 сентября 2020 года.