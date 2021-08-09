«Он разболтался в инстаграме». Боец по прозвищу Т-34 собирается отправить Дацика на пенсию

Кто такой Даниял Эльбаев.

13 августа Бойцовский клуб РЕН ТВ проведет вечер бокса, где состоится бой между скандально известным Вячеславом Дациком и Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34 — очень заметным человеком в поп-ММА.

Дацик прославился во многом благодаря тюремному бэкграунду (разбойные нападения на салоны сотовой связи, «антибордельные» рейды в Санкт-Петербурге, незаконное пересечение границы с Эстонией). Его карьеру в ММА сложно назвать успешной: согласно Sherdog, у него 6 побед и 8 поражений. Но все же, когда начинаешь вспоминать его путь в единоборствах, в первую очередь в голову приходит, как он, 18-летний, нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Дацик еще в конце 90-х понял, что бои нужно раскручивать. Вел он себя диковато, зато 20 лет назад все, кто интересовался боями без правил, знали о его существовании. Интервью Славы после выхода на свободу собирали на YouTube минимум по 500 тысяч просмотров, а бой с блогером Артемом Тарасовым получил широчайший резонанс.

В этом году Дацик подписал контракт с Федерацией бокса России. По правилам бокса провел два боя, в обоих победил, оба раза — камерунца Тайсона Дижона, которого Вячеслав называет «недоТайсоном Пижоном». В феврале он отправил Тайсона в нокаут, а в мае выиграл судейским решением. К слову, камерунец тоже выступит 13 августа, его соперником станет Артем Тарасов.

А что же известно о Данияле Эльбаеве? Ему 24 года, рекорд на Sherdog — 8 побед, 3 поражения. В последнее время он выступает в сегменте поп-ММА.

«На самом деле в профессиональных ММА у меня 10 побед и 3 поражения, — сказал он «СЭ» в июне. — Но в поп-ММА мне больше нравится, тут более легкие деньги. Тут популярность, деньги и трудиться не надо. Я всегда говорю правду. Когда поп-ММА чуть стихнет, я по-любому вернусь в профессиональные ММА. Тяжик может выступать до 40 лет, так что успею вернуться. На самом деле, я бы и сейчас вернулся, если поступит нормальное предложение от профессиональных лиг. Так что зачем мне драться сейчас в профессиональных ММА, когда в поп-ММА я могу зарабатывать раз в пять больше? Кто бы что ни говорил, мой рейтинг и мои активы по-любому растут, пока я дерусь в поп-ММА».

После этого разговора Эльбаев дебютировал в известной лиге кулачных боев Hardcore, за считаные секунды отправив в нокаут известного бойца поп-ММА Макса Топора. Дрались они не по правилам ММА, а по правилам кулачных боев.

«Думаю, что следующей жертвой станет Папа (Денис Вильданов. — Прим. «СЭ»), — сказал Эльбаев «СЭ» после победы. — Сам Hardcore мне звонил и предлагал этот бой, но затем, наверное, они сказали Папе, что я согласился, и он отказался, а затем мне предложили Топора. Боец 220 килограммов, а отказался драться со мной».

Потом Эльбаев попробовал заполучить реванш с Сергеем Арбузовым, которому уступил судейским решением в поп-ММА-промоушене «Наше Дело». Попытка не увенчалась успехом, и на пресс-конференции Hardcore MMA Эльбаев решил вызвать на бой Вячеслава Дацика.

Эльбаев: «У меня срывается бой. Арбузов в очередной раз прячется, как я и сказал. Вызываю тебя, старый (Вячеслав Дацик. — Прим. «СЭ»). Давай проверим твои силы против меня на кулаках или в Hardcore MMA».

Дацик: «Ты не молодой. У тебя борода не меньше моей. Я готов всегда, но у меня есть контракт, и я дерусь по боксу. Пусть твои менеджеры решают вопрос по боксу — и пожалуйста. В любой момент я к твоим услугам. У меня контракт на два года. Заканчивается он через полтора года. Могу выступать в других единоборствах только с разрешения Федерации [бокса России].

Эльбаев: «Давай тогда договоримся».

И они договорились. 18 июля Эльбаев в Instagram сообщил, что подписал долгосрочный контракт с Федерацией бокса России.

А 22 июля промоутер Владимир Хрюнов сообщил «СЭ», что бой Дацика и Эльбаева состоится 13 августа на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Когда бой был анонсирован официально, Даниял написал в Instagram: «13 августа отправлю этого старичка на пенсию, чет долго он тут задержался».

Ответ Дацика не заставил себя долго ждать. Рыжий Тарзан заявил, что на пенсию после боя отправится не он, а Т-34.

«Пухляш, здорово! Ты так много на себя берешь, за один вечер двоих ушатать хочешь. Я вижу, тренировки идут тебе на пользу, осваиваешь ходьбу для пенсионеров. После нашего боя ты отправишься на пенсию», — заявил Дацик РЕН ТВ.

Более того, Дацик записал угрожающее видео, в котором одним ударом разнес арбуз, к которому была прикреплена фотография Эльбаева.

«Даниял, после нашего боя твои мозги разлетятся так же», — пригрозил Дацик.

6 августа Эльбаев дал небольшое интервью РЕН ТВ, рассказав о планах на бой и коротко поделившись мнением о выходках Дацика.

«Я не строю планы, — сказал он. — Когда выхожу на ринг, импровизирую. Соперник как соперник, ничего нового. Просто один момент мне не нравится — что он староват. Ветеранов надо на пенсию отправить, а то он разболтался в Instagram».