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Сегодня, 10:19

Вячеслав Борщев: «Меня никто так не поддерживает, как дагестанцы»

Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-3) отметил, что его всегда поддерживают дагестанцы.

«Ну если честно, меня, наверное, никто так не поддерживает, как дагестанцы. Вот больше всего приятностей мне пишут дагестанцы. А, нет, прошу прощения! Простите меня, Киргизстан. Теперь Киргизстан еще. (Смеется.)» — сказал Борщев «СЭ».

Борщев подерется с Чейсом Хупером (13-3) 11 мая на UFC on ESPN 56 в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.

Вячеслав Борщев
UFC
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