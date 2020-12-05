В России побили рекорд кулачных боев: суммарный вес соперников составил 371 кг

Бились Василий Пельмень и король пощечин Папа.

Поп-ММА собирает просмотры не только при помощи трештока, но и благодаря удивительным боям. Не так давно канал «Наше дело» опубликовал поединок между 60-килограммовой девушкой-бойцом и 240-килограммовым блогером (девушка выиграла нокаутом). А в пятницу на канале Punch Club вышла запись боя между Василием «Пельменем» Камоцким и Денисом «Папой» Вильдановым. Этот бой побил рекорд (как минимум рекорд России — насчет мирового еще уточняют) боев на голых кулаках по общей массе соперников. Вес Камоцкого — 173,2 кг (при росте 180 см), а Вильданова — 197,7 кг (при росте 191 см).

Кто такой Камоцкий

30-летний Василий Камоцкий — фермер, живет в городке Иланском, что примерно в 250 км от Красноярска. В марте прошлого года он поехал на фестиваль фитнеса в Красноярск, чтобы сфотографироваться со знаменитым пауэрлифтером Кириллом Сарычевым. Там проходил чемпионат по пощечинам. 170-килограммовый Камоцкий не хотел в нем участвовать, но друзья уговорили. Василий выиграл, уложив нескольких мужчин спать. Сарычев был потрясен, наградил Камоцкого прозвищем Пельмень и пригласил в Москву. У Василия было 500 подписчиков в Instagram, но вскоре после триумфа на турнире он пробил 10 000, а теперь их 174 000.

Камоцкий стал постоянным участником проекта «Каменные лица» блогера Амирана Сардарова. После того как проект закрылся, стал драться на голых кулаках в Punch Club (проект Кирилла Сарычева). Cначала он нокаутировал Сергея «Сатаниста» Поштака, которого за год до этого не смог победить в поединке по пощечинам (ничья), а затем выиграл решением судей у Корнея Тарасова. В детстве Камоцкий занимался боксом, причем ходил в ту же секцию, в которой некоторое время тренировался нынешний чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Кто такой Вильданов

33-летний Денис Вильданов тоже стал популярен в YouТube из-за пощечин. Он пришел на «Каменные лица», принял дуэль с Сатанистом и вырубил противника наглухо первым же шлепком. В поп-ММА он дебютировал в «Битве за хайп», вырубив на 20-й секунде первого раунда 146-килограммового фитнес-тренера Арнольда Величко.

Потом были травмы, новые победы, поражение от Александра Курича в Punch Club. В процессе занятий единоборствами Вильданов скинул где-то 20 кг. Раньше Денис играл в американский футбол, был паэурлифтером, таскал поезда на шоу силачей. Для человека, не имеющего никакой базы в боевых видах спорта, Вильданов в клетке / на ринге чувствует себя вполне уверенно.

Бой

Регламент предполагал три раунда по две минуты. Бойцы начали очень осторожно. Взрыв произошел лишь в концовке первого раунда, когда Вильданов нанес неплохой правый прямой, но в итоге упал сам: Камоцкий выбросил удар левой навстречу, но попал в голову Вильданова не кулаком, а своим пухлым предплечьем. Вроде бы место мягкое, но этого оказалось достаточно, чтобы Денис не удержал равновесие.

Бой Дениса Вильданова (слева) и Василия Камоцкого. Фото Youtube.com

Во втором раунде супертяжи были активнее. Атаковал в основном Камоцкий, но преуспел он ничуть не больше Вильданова: в одном из эпизодов 200-килограммовый Денис влепил три мощных удара подряд. Но у Василия оказалась поразительно крепкая сибирская челюсть — он устоял.

В третьем же раунде Камоцкий перебил Вильданова. У Василия после боя на лице было несколько ссадин, у Дениса — ни одной. При этом сибиряк был явно не хуже противника, а то и лучше. Так или иначе, решением большинства голосов судей поединок закончился вничью.

Бой Дениса Вильданова (слева) и Василия Камоцкого. Фото Youtube.com

Теперь, возможно, нас ждет еще одна битва огромных мужчин — Вильданов бросил вызов самому титулованному стронгмену России Михаилу Кокляеву: «Миша, Кокляев, смотришь на меня? Мишанечка, хватит там отсиживаться, голые кулаки ждут тебя. Приходи сюда, я тебя здесь ******** [изобью]!»