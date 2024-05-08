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Сегодня, 19:09

Экс-бойца Hardcore Никархо отпустили после задержания в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшего бойца лиги Hadrcore Ибрагима Исламова по прозвищу «Никархо» задержали в Москве, позднее он был отпущен.

«Правоохранительные органы задержали Никархо. Он дал все объяснения. Сейчас он находится на свободе. Возбуждено дело, будут проводиться необходимые процедуры», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

Ранее сообщалось, что 24-летний спортсмен стал участником ДТП в Санкт-Петербурге, где врезался в ограждение Троицкого моста.

Источник: ТАСС
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