Экс-бойца Hardcore Никархо отпустили после задержания в Москве

Бывшего бойца лиги Hadrcore Ибрагима Исламова по прозвищу «Никархо» задержали в Москве, позднее он был отпущен.

«Правоохранительные органы задержали Никархо. Он дал все объяснения. Сейчас он находится на свободе. Возбуждено дело, будут проводиться необходимые процедуры», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

Ранее сообщалось, что 24-летний спортсмен стал участником ДТП в Санкт-Петербурге, где врезался в ограждение Троицкого моста.