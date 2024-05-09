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Сегодня, 08:11

Шон О'Мэлли готов подняться в легкий вес только ради боя с Конором

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) подтвердил, что может подняться вплоть до полусреднего веса.

«Я знаю, на что способно мое тело. Я могу выступать в наилегчайшем весе, там я и должен быть. Теоретически я могу перейти в полусредний вес, чтобы сразиться с Топурией, Волкановски или Холлоуэем. Но если я буду подниматься дальше, у меня будут проблемы. Я готов перейти в легкий вес только ради боя с Конором. Этот засранец сейчас просто огромен. Это хорошие деньги, бой будет легендарным. Вряд ли я соглашусь драться с кем-то еще, кто находится далеко за пределами моей весовой», — сказал О'Мэлли на подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США

Шон О`Мэлли
UFC
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