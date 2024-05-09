Ковингтон: «Чимаев не так хорош, как все думают»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) рад, что 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) следующий бой проведет в формате пяти раундов.

«Я очень рад, что следующий бой Хамзата Чимаева будет пятираундовым. Я всегда говорил, что хотел бы сразиться с Хамзатом в главном событии вечера. Не думаю, что он готов к такому испытанию. У него не самое лучшее кардио. Усман вышел против него на коротком уведомлении, и я считаю, что Камару его победил. Он выбросил больше ударов. Хамзат скоро будет разоблачен. У него плохое кардио, он не так хорош, как все думают», — приводит слова Ковингтона MMA Mania.

Роберт Уиттакер (25-7) и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.