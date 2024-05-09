Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:11

Ковингтон: «Чимаев не так хорош, как все думают»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) рад, что 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) следующий бой проведет в формате пяти раундов.

«Я очень рад, что следующий бой Хамзата Чимаева будет пятираундовым. Я всегда говорил, что хотел бы сразиться с Хамзатом в главном событии вечера. Не думаю, что он готов к такому испытанию. У него не самое лучшее кардио. Усман вышел против него на коротком уведомлении, и я считаю, что Камару его победил. Он выбросил больше ударов. Хамзат скоро будет разоблачен. У него плохое кардио, он не так хорош, как все думают», — приводит слова Ковингтона MMA Mania.

Роберт Уиттакер (25-7) и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Хамзат Чимаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли готов подняться в легкий вес только ради боя с Конором

Мухаммад Мокаев подерется с Манелем Капе 27 июля на UFC 304

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости