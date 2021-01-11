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Макгрегор: «Я нокаутирую Порье за 60 секунд»

07:45
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дастином Порье.

«Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец Он даже великий боец. Но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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