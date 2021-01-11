Конор Макгрегор: «Я нокаутирую Порье за 60 секунд»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дастином Порье.

«Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец Он даже великий боец. Но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.