Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Конор Макгрегор: «Я нокаутирую Порье за 60 секунд»

11 января 2021, 07:45
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Теги:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дастином Порье.

«Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец Он даже великий боец. Но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир