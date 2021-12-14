Магомед Исмаилов назвал условие для третьего боя с Владимиром Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов назвал условие для третьего боя с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

«[Мне будет интересно] только в том случае, если он [Минеев] сам будет просить этот реванш. Если он сам попросит», — сказал Исмаилов в интервью Hustle MMA.

«Почему для меня принципиально, чтобы он сам просил? Не то чтобы это принципиально, просто все должны понимать, что не стало для меня какой-то психологической травмой, что мне ничего не интересно кроме третьего противостояния с Минеевым. Если не будет, то значит не будет этого боя. Вот такая вот ситуация».

Результатом их первого боя, который состоялся осенью 2018 года в Москве, стала ничья. Второй поединок между ними состоялся в октябре этого года в Сочи и завершился победой Минеева техническим нокаутом в третьем раунде.