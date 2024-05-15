Боец ММА Гордеев — о конфликте Сарнавского и Шлеменко: «Бывает неприятно»

Боец лиги ACA Павел Гордеев поделился мнением об Александре Сарнавском на фоне конфликта с Александром Шлеменко.

«Бывает неприятно [слушать негатив в адрес Сарнавского от Александра Шлеменко]. Я все же считаю, что это их личные моменты. Они взрослые люди, могут обсудить какие-то вещи. Если есть негатив, надо позвонить и поговорить. А так эти интернетные войны я считаю неправильными», — цитирует Гордеева MMA.Metaratings.ru.

Ранее о конфликте рассказал боец ACA Артем Резников.