Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 20:45

Боец ММА Гордеев — о конфликте Сарнавского и Шлеменко: «Бывает неприятно»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец лиги ACA Павел Гордеев поделился мнением об Александре Сарнавском на фоне конфликта с Александром Шлеменко.

«Бывает неприятно [слушать негатив в адрес Сарнавского от Александра Шлеменко]. Я все же считаю, что это их личные моменты. Они взрослые люди, могут обсудить какие-то вещи. Если есть негатив, надо позвонить и поговорить. А так эти интернетные войны я считаю неправильными», — цитирует Гордеева MMA.Metaratings.ru.

Ранее о конфликте рассказал боец ACA Артем Резников.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
Павел Гордеев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Путин поблагодарил Матыцина за работу
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гордеев: «В поединке с Кушховым я отдал всего себя. Вышел за клетку и просто упал, потерял сознание»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости