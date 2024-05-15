Тайсон Фьюри: статистика и результат последнего боя

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер бокса стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск.

Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья. На его счету — 24 выигрыша нокаутом. Предыдущую защиту Цыганский Король провел 3 декабря 2022 года, победив нокаутом соотечественника Дерека Чисору.

28 октября 2023 года Фьюри в Эр-Рияде одержал победу раздельным решением судей над экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну. Представитель Камеруна тогда дебютировал в профессиональном боксе.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.