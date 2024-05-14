Тайсон Фьюри

Экс абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) высоко оценил чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика: «Я хочу увидеть, как Усик станет абсолютным чемпионом и, возможно, после этого уйдет из бокса. Он многого добился в боксе, дрался с великими бойцами. Если Усик победит Фьюри, он станет одним из величайших супертяжеловесов в истории. Я бы хотел, чтобы этого добился очень маленький парень. Кроме того, мне не понравилось, как выступил Фьюри против Нганну. Я не думаю, что он готовился к этому бою, и это неуважение к боксу, потому что все относятся к этому виду спорта серьезно. Это серьезный вид спорта, люди могут умереть на ринге. Поэтому я бы хотел, чтобы Усик победил», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен считает, что Фьюри нокаутирует Усика: «Фьюри находится в очень хорошей форме, и, хотя у него было рассечение, оно пошло на пользу, поскольку он провел несколько сборов подряд. Физически я никогда не видел, чтобы он выглядел так хорошо. Я беспокоился, что, начав тренировочный лагерь, он слишком рано достигнет пика. Он очень много работал, чтобы к 18 мая быть в лучшей форме. Я просто чувствую, что он покажет великолепное выступление и нокаутирует Усика», — сказал Уоррен talkSPORT.