Стерлинг опроверг слухи о бое с Евлоевым: «Он очень жесткий боец»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) заявил, что не рассматривает поединок с пятым номером рейтинга в полулегком весе Мовсаром Евлоевым (18-0).

«Не так много парней знают, кто такой Мовсар, а он очень жесткий, очень хороший боец. Когда я спрашивал своих друзей о Мовсаре, они говорили: «Кто это?» Я хочу подраться с Брайаном Ортегой или Яиром Родригесом, потому что у них громкое имя, и, победив их, я могу приблизиться к титулу.

Я не знаю, имеет ли бой между мной и Мовсаром какой-либо смысл с точки зрения продвижения к титулу. Я думаю, что это просто бой, просто бой. Я не знаю ни о каком возможном бое с Мовсаром Евлоевым».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.