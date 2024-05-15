Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:14

Стерлинг опроверг слухи о бое с Евлоевым: «Он очень жесткий боец»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) заявил, что не рассматривает поединок с пятым номером рейтинга в полулегком весе Мовсаром Евлоевым (18-0).

«Не так много парней знают, кто такой Мовсар, а он очень жесткий, очень хороший боец. Когда я спрашивал своих друзей о Мовсаре, они говорили: «Кто это?» Я хочу подраться с Брайаном Ортегой или Яиром Родригесом, потому что у них громкое имя, и, победив их, я могу приблизиться к титулу.

Я не знаю, имеет ли бой между мной и Мовсаром какой-либо смысл с точки зрения продвижения к титулу. Я думаю, что это просто бой, просто бой. Я не знаю ни о каком возможном бое с Мовсаром Евлоевым».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайсон Фьюри — Александр Усик: как смотреть трансляцию боя в России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости