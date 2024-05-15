Кормье объяснил, почему в футболе болеет за победителей: «Я что, должен поддерживать «Лутон Таун»?»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) объяснил, что никогда не будет болеть за команду, которая борется за выживание в лиге.

«Я стараюсь болеть за победителей. Мне нравятся «Манчестер Сити» и «Арсенал» во главе с замечательным Микелем Артетой. Почему я должен выбирать «Лутон Таун» или одну из этих команд? Ариэль [Хельвани] любит «Ноттингем Форест», а они в зоне вылета. Почему ты хочешь так жить? Зачем? Это безумие. Я выбираю лучших. Я хочу остаться в АПЛ», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

На данный момент лидером турнирной таблице АПЛ является «Манчестер Сити», набравший 88 очков после 37 туров. Вторым идет «Арсенал» (86).

«Ноттингем Форест» (29) и «Лутон Таун» (26) располагаются на 17-м и 18-м местах соответственно.