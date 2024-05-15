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Мераб Двалишвили попал в автомобильную аварию

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили (17-4) опубликовал в соцсетях видео, на котором видны последствия автомобильной аварии.

«Я был в Нью-Йорке всего пару часов и попал в крупную аварию. Я был в Uber, и в нашу машину врезалось несколько других машин. Я сидел здесь. В меня врезались. Слава богу, я в порядке», — сказал грузинский боец.

Боец добавил, что их машину ударили сзади, в результате чего на ней образовалась сильная вмятина. При этом столкновение было достаточно серьезным, чтобы сработали подушки безопасности.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Мераб Двалишвили
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