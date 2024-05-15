Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:08

Гордеев: «В поединке с Кушховым я отдал всего себя. Вышел за клетку и просто упал, потерял сознание»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец легкого веса ACA Павел Гордеев рассказал о самых сложных поединках в своей карьере.

30-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

«Психологически тяжелым был Коков. На бой был план, что буду разбивать и защищаться от борьбы, получилось, что Мухамед пытался попасть по мне в стойке, а я его переводил. Бой я провел хорошо, но победу отдали Кокову. Сейчас я гораздо сильнее психологически. Были пару боев, когда не окончательно восстановился. В поединке с Аскером Кушховым я отдал всего себя. Вышел за клетку и просто упал, потерял сознание. Физически, самый сложный бой», — цитирует Гордеева MMA.Metaratings.ru.

17 мая Гордеев проведет поединок с Артемом Дамковским на турнире АСА 175, который состоится в Москве. Спортсмен пропустил полтора года из-за травмы плеча и колена.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Павел Гордеев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резников рассказал, с чего начался конфликт со Шлеменко

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости