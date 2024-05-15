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Сегодня, 10:45

Кормье назвал самый интересный бой в MMA, который можно провести

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) назвал потенциальный поединок между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3) «самым важным боем» для MMA.

«Самый напряженный и важный бой во всем мире сейчас — это бой Джона Джонса и Тома Аспиналла. Я не уверен, что стоит проводить бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Стипе — отличный парень, но он возрастной и с большим простоем. Я без понятия, в какой форме сейчас Стипе.

 
Даниэль Кормье. Даниэль Кормье в цифрах. Самый низкорослый чемпион-тяж UFC за последние 24 года, выиграл в тяжах 32 раунда подряд

В течение четырех лет он жил жизнью обычного человека. Конечно, он может ходить в зал и тренироваться, но если ты каждый день борешься с детьми, разве это делает тебя конкурентоспособным бойцом? Нет. Вопрос в том, сможет ли Стипе все еще драться на высоком уровне», — сказал Кормье на шоу Funky and the Champ.

Джонс отказывается драться с Аспиналлом, пока не подерется с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

Даниэль Кормье
Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
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