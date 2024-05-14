Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик: прогноз на поединок

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. Вечер стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что у Усика будут шансы одержать победу над Фьюри, если британец будет не до конца готов к бою.

«В этом бою все сильно зависит от того, в какой форме будет находиться Фьюри. То, что Усик будет полностью готов к бою, однозначно. И Александр может преподнести хороший сюрприз, потому что он умный боксер высокого класса. Если Тайсон не будет готов на сто процентов, то Александр его просто разобьет и разберет по полочкам. У него есть хорошая любительская школа и он здорово адаптирован к профессиональному рингу. А выдержать 12 раундов тяжело. И если Тайсон не будет готов полностью, то я отдаю преимущество Усику», — сказал Цзю.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт ставит на победу Усика в поединке с Фьюри, но отмечает хорошую форму спортсмена из Великобритании.

«Я выберу Усика, но в то же время Фьюри большой и знает, как использовать свои габариты. Фьюри находится в лучшей форме, чем я думал. Он не медленный, у него хорошая сила ударов и хороший боксерский интеллект. На бумаге это хороший бой. Но посмотрим, как все сложится», — сказал Скотт.

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд назвал скорость Усика преимуществом, которое может помочь украинцу одолеть Фьюри.

«Их ждет тяжелый поединок. Но я считаю, что Усик победит. Во-первых, он очень жесткий боец, никогда не сдается. Во-вторых, он еще и быстрее. Не думаю, что Фьюри справится с таким огромным количеством ударов», — сказал Холифилд.

Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. На его счету 14 выигрышей нокаутом.

Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья. На его счету — 24 выигрыша нокаутом.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.