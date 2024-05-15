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Сегодня, 08:20

Александр Емельяненко рассказал, почему он так долго не выходил на связь

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) заявил, что потерял сумку, в которой находились его паспорта и телефон.

«У всех вопрос, куда я пропал? Я ехал в горы отдохнуть, и там мы взяли лошадей покататься. Я для чего-то одел свою сумку, там было два паспорта, телефон. Я ее по дороге потерял. Ездил в Чечню, начал восстанавливать паспорта, поскольку без паспорта не восстановят сим-карту. В итоге позвонили с гостиницы, где мы останавливались, и сказали, что какие-то добрые люди нашли мою сумку и принесли ее. Этим добрым людям я оставил денежное вознаграждение. Пусть они вернутся и заберут его», — сказал Емельяненко в соцсетях.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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