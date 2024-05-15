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Сегодня, 08:05

Магомед Магомедов: «Я очень мотивирован выиграть титул»

Давид Хачатрян
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Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-3) заявил, что у него есть уникальная возможность стать чемпионом и взять реванш у действующего чемпиона в легчайшем весе Патрика Микса (19-1).

«Одним выстрелом могу убить двух зайцев: и выиграть титул, и взять реванш. Я очень мотивирован. Если все пройдет удачно, готов подраться с Рауфеоном [Стотсом]. Этот год для меня — год реваншей», — сказал Магомедов MMA Junkie.

Микс и Магомедов подерутся на Bellator 303, который состоится 17 мая в Accor Arena в Париже, Франция.

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