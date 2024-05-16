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Магомедов: «Вижу Ислама фаворитом 70 на 30, так как Порье наевшийся»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец UFC Абусупьян Магомедов оценил расклады перед боем между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Конечно, это топовые бойцы, один удар может решить все. Дастин — это боец, который уже не раз доказывал, что он может вернуться из любого положения и одержать победу. Даже во время боя, когда он проигрывал первый и второй раунд, он мог вернуться в третьем и перевернуть ход событий.

Я вижу Ислама фаворитом 70 на 30, так как Порье наевшийся, и у него нет того голода, как у Ислама. Тем более он сейчас говорит, что это может стать его последним боем в карьере, в зависимости от исхода», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

В ночь с 18 на 19 мая Магомедов подерется с бразильцем Уорли Алвесом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/abusupyan-magomedov-pore-naevshiisya-i-u-nego-net-togo-goloda-kak-u-makhacheva-363380/
Дастин Порье
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