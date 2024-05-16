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Сегодня, 07:48

Бадаев рассказал, почему не считает себя фриком

Виктория Кравченко
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему ни он, ни Александр Шлеменко не подходят под определение фрика.

«Я и Александра фриком не называл. Я говорил про статус боя. Если у меня пройдет схватка с Анатолием Сульяновым, ее можно называть фриковой. Она более медийная, чем спортивная. Мы не профессиональные спортсмены, хотя меня спортсменом назвать можно. Я езжу и выступаю, но не совсем профессионально. Мой поединок с Алексеем Махно тоже будет фриковым. Махно — профессиональный спортсмен, а я — нет», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-ne-boyus-esli-slovo-frik-primenyat-ko-mne-363385/
Александр Шлеменко
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