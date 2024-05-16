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Сегодня, 09:15

Жозе Альдо объяснил, почему не сломался после поражения Конору

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Жозе Альдо (32–8) рассказал, что поражения — это часть MMA, поэтому нужно уметь их признавать.

«Знаете, не так важно, кому проиграть — это мог быть Макгрегор, а мог быть кто-то другой. Поражение — это часть игры, и я всегда понимал, что быть чемпионом — это моя цель, что бы ни случилось. Стать чемпионом UFC — это то, к чему я стремился и ради чего работал, поэтому на этом пути могут быть и поражения.

Когда заходит речь о боях с Максом [Холлоуэем], с Волком [Волкановски], то могут прийти поражения. Но даже когда такое происходит, моё желание стать чемпионом остаётся прежним. Я возвращаюсь в зал и говорю себе, что мне нужно больше работать, чтобы достичь своей цели.

Можно просто потерпеть поражение, покинуть спорт и остаться с горьким вкусом неудачи. Но если ты сможешь вернуться, если ты останешься в игре надолго и будешь продолжать работать, то в конце концов ты будешь наслаждаться результатами своего труда и станешь чемпионом. Это то, чего я всегда хотел. После того поражения я сказал себе, что должен работать больше и усерднее, чтобы стать чемпионом», — сказал Альдо в эфире The MMA Hour.

Конор Макгрегор (22–6) нокаутировал Альдо за 13 секунд и прервал его серию из 18 побед. Поединок состоялся 12 декабря 2015-го на UFC 194 на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Жозе Альдо
Конор Макгрегор
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