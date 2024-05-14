Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер бокса стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+ и «ВКонтакте». Также результат боя и кто победит в противостоянии между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком вы сможете узнать на нашем сайте и онлайн-трансляции вечера бокса 18 мая.

Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. На его счету 14 выигрышей нокаутом.

Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья. На его счету — 24 выигрыша нокаутом.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.