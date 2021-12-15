«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко.

В интервью «СЭ» Запашный приоткрыл любопытные подробности боя Последнего Императора с бразильцем Фабио Мальдонадо.

— Вы пересмотрели кучу боев. Лучший поединок в MMA?

— Мне очень понравился бой Федора против парня, который его здорово рубанул. Лет пять назад, еще было спорное решение. В Fight Night дрались. Бразилец, как его... Мальдонадо! Жесткий бой, Федор выживал.

— Он ведь проиграл этот бой?

— Я не смог его пересмотреть. Тогда-то был рядом с рингом, помню свои ощущения — и не хочется их повторять. Я вообще проигранные бои Федора не смотрю.

— Так кто выиграл-то?

— Надо считать удары!

— Вывернулись.

— Да серьезно вам говорю — в спорных моментах подсчитывают точное количество попаданий. Спортсмены на эмоциях сразу после боя голосят: «Я выигрывал, проявлял инициативу!» А потом сами пересчитают удары — и затихают. Статистика все кроет. Про тот бой ничего не могу сказать. Спорный результат? Наверное. Но Федор не упал. Бой не остановили. Концовка была за ним. Середина требует обсуждения.

— Для нас, зрителей, это был ад. А для вас?

— То же самое — настоящий ад! Еще и друг бьется!

— После вопросы задавали?

— Спросил: «Федор, зачем рубился-то до конца? Мальдонадо — бывший боксер. Перевел бы его да удушил...» Знаете, что ответил?

— Очень интересно.

— «Я уже на принцип пошел — сколько пропустил в стойке, столько и отыграю. Хотел доказать самому себе, что справлюсь с ним в стойке». Вот такой внутренний «закус». Не мне давать Емельяненко советы, но уверен: надо было переложить Мальдонадо. И делай с ним что угодно. Он же не борец!

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