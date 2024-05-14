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Сегодня, 11:04

Колби Ковингтон хочет боя с Чарльзом Оливейрой: «Мое джиу-джитсу лучше его»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что не против того, чтобы подраться с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (33-10).

«Я хочу бои за наследие. Бой с Чарльзом Оливейрой имеет смысл. Мы едва отличаемся по габаритам. Не могу сказать подобного на счет навыков. В этом мы не похожи. Я побью его в любом аспекте боя. У меня гораздо лучше навыки джиу-джитсу, чем у него. Я лучше в стойке. Просто я лучше как представитель смешанных боевых искусств», — сказал Ковингтон Submission Radio.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Колби Ковингтон
Чарльз Оливейра
UFC
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