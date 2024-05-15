Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Фьюри — Усик пройдет в Эр-Рияде

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в ночь с 18 на 19 мая. На кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. Бой пройдет в рамках главного события вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena.

Вечер бокса стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+ и «ВКонтакте». Также результат боя и кто победит в противостоянии между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком вы сможете узнать на нашем сайте и онлайн-трансляции вечера бокса 18 мая.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.