Нуньес заявила, что готова на реванш с Джулианной Пеньей

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала поражение в бою с Джулианной Пеньей.

«Вы думаете, я уйду, не поквитавшись? Я, безусловно, соглашусь на реванш. Дайте мне немного времени, чтобы собраться с мыслями, и я вернусь лучше, чем когда-либо», — написала Нуньес в Instagram.