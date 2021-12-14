Нуньес заявила, что готова на реванш с Джулианной Пеньей
17:41
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала поражение в бою с Джулианной Пеньей.
«Вы думаете, я уйду, не поквитавшись? Я, безусловно, соглашусь на реванш. Дайте мне немного времени, чтобы собраться с мыслями, и я вернусь лучше, чем когда-либо», — написала Нуньес в Instagram.
В ночь на 12 декабря Нуньес проиграла Пенье удушением сзади во втором раунде титульного поединка на UFC 269 в Лас-Вегасе. У бразильской девушки оборвалась 12-матчевая победная серия.
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