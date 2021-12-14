Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нуньес заявила, что готова на реванш с Джулианной Пеньей

17:41
Теги:

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала поражение в бою с Джулианной Пеньей.

«Вы думаете, я уйду, не поквитавшись? Я, безусловно, соглашусь на реванш. Дайте мне немного времени, чтобы собраться с мыслями, и я вернусь лучше, чем когда-либо», — написала Нуньес в Instagram.

Публикация от ??? Amanda Nunes? (@amanda_leoa)

В ночь на 12 декабря Нуньес проиграла Пенье удушением сзади во втором раунде титульного поединка на UFC 269 в Лас-Вегасе. У бразильской девушки оборвалась 12-матчевая победная серия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Французы заподозрили США в подготовке украинского вторжения в Донбассе
1
0