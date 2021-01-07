В ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257 Конор Макгрегор будет драться с Дастином Порье в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Ранее бойцы уже встречались в 2014 году. Тогда Конор отправил в нокаут Порье в первом раунде.

Главный бой UFC 257 Макгрегор — Порье начнется не ранее 06.00 (по мск). Смотреть трансляцию поединка можно будет в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV.

32-летний ирландец в MMA — одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

Полный кард турнира UFC 257:

Конор Макгрегор (22-4) — Дастин Порье (26-6)

Мишель Уотерсон (18-8) — Аманда Рибас (9-1)

Джессика Ай (16-8) — Джоанн Калдервуд (16-6)

Брэд Таварес (12-3) — Антонио Карлос Джуниор (10-4)

Насрат Хакпараст (12-3) — Арман Царукян (15-2)

Оттман Азейтар (13-0) — Мэтт Фревола (8-1-1)

Андре Муниз (20-4) — Эндрю Санчес (14-5)

Шейн Бургос (13-2) — Хаким Даводу (12-1-1)

Умар Нурмагомедов (12-0) — Сергей Морозов (17-3)

Амир Албази (13-1) — Жалгас Жумагулов (13-4)