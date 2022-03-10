Анкалаев о бое с Сантосом: «Сделаю свою работу четко и грамотно»

Шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (15-1) считает, что если он выиграет Тиаго Сантоса (22-9) зрелищно, то получит титульный бой.

«Я очень рад возглавить кард UFC, — сказал российский боец на пресс-конференции перед UFC Fight Night 203. — Меня это очень мотивирует больше трудится и идти к своей мечте. Потихоньку, мелкими шагами идем к своей цели, поэтому я не обращаю внимания [на общение с прессой]. Вопросы задают — я отвечаю. Проблем нет.

Тиаго хороший спортсмен, он панчер. Сделаю свою работу четко и грамотно. Его стиль для нас не проблема. Получу ли я бой за титул? Зависит от того, как пройдет бой. Если это будет очень зрелищный бой, то, думаю, победителю дадут биться за титул. Мы очень надеемся на это.

Согласен ли я подстраховать титульный бой? Не хотим забегать вперед. У меня будет очень жесткий бой. После боя уже будем думать, что делать дальше.

Бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки обещает быть интересным. Один ударник, другой хорошо борется и очень выносливый. Мы будем следить за этим боем".

Анкалаев идет на победной серии из 7 боев. 13 марта он выйдет в клетку против Сантоса на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.