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Сегодня, 10:23

Кабдулла оценил предстоящий поединок с Межлумяном

Виктория Кравченко
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Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о следующем поединке, который пройдет в Бангкоке (Таиланд).

«Буду драться 1 июня в Бангкоке с Мартуном Межлумяном из Армении. Это будет турнир WLF совместно с UAE Warriors. Не могу сказать, что было короткое уведомление, ведь я здесь находился, ждал боя, так как прошлый отменили. И на прошлой неделе предложили Межлумяна. Соперника уже посмотрели. В самый раз, думаю», — цитирует Кабдуллу Legalbet.kz.

Ранее у Межлумяна (14-3) сорвался бой с бразильцем Бруно Азередо (16-9), который должен был пройти в феврале этого года.

В апреле Кабдулла (9-2-1) должен был драться с южнокорейцем Дон Гук Шином (6-5), но поединок также был отменен.

Межлумян последний поединок провел в ноябре 2022 года. Тогда он победил Акоидана Дуке (17-4) из Испании.

Источник: https://legalbet.kz/news/v-samij-raz-kabdulla-otcenil-svoj-poedinok-s/
Али Кабдулла
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