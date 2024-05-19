Кабдулла оценил предстоящий поединок с Межлумяном

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о следующем поединке, который пройдет в Бангкоке (Таиланд).

«Буду драться 1 июня в Бангкоке с Мартуном Межлумяном из Армении. Это будет турнир WLF совместно с UAE Warriors. Не могу сказать, что было короткое уведомление, ведь я здесь находился, ждал боя, так как прошлый отменили. И на прошлой неделе предложили Межлумяна. Соперника уже посмотрели. В самый раз, думаю», — цитирует Кабдуллу Legalbet.kz.

Ранее у Межлумяна (14-3) сорвался бой с бразильцем Бруно Азередо (16-9), который должен был пройти в феврале этого года.

В апреле Кабдулла (9-2-1) должен был драться с южнокорейцем Дон Гук Шином (6-5), но поединок также был отменен.

Межлумян последний поединок провел в ноябре 2022 года. Тогда он победил Акоидана Дуке (17-4) из Испании.