Турнир ACA 139 перенесен на май

Турнир ACA 139 в Москве будет перенесен на 21 мая

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что турнир ACA 139 в Москве будет перенесен с 15 апреля на 21 мая.

«Такие изменения в графике наших турниров вынужденная мера, учитывая, что ситуация с авиаперелетами сейчас крайне нестабильна и хаотична и это создает проблемы в логистике, — приводит слова Яценко пресс-служба АСА. — Мы посчитали, что сейчас стратегически верно сдвинуть график наших ивентов. Кроме того, у нас будет больше шансов сохранить участие иностранных бойцов в турнире».

В рамках ACA 139 в Москве 21 мая пройдет второй четвертьфинал Гран-при ACA, на котором россиянин Эдуард Вартанян встретится с американцем Луисом Пенья.