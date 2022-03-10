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Сегодня, 14:30

Турнир ACA 139 перенесен на май

Турнир ACA 139 в Москве будет перенесен на 21 мая

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что турнир ACA 139 в Москве будет перенесен с 15 апреля на 21 мая.

«Такие изменения в графике наших турниров вынужденная мера, учитывая, что ситуация с авиаперелетами сейчас крайне нестабильна и хаотична и это создает проблемы в логистике, — приводит слова Яценко пресс-служба АСА. — Мы посчитали, что сейчас стратегически верно сдвинуть график наших ивентов. Кроме того, у нас будет больше шансов сохранить участие иностранных бойцов в турнире».

В рамках ACA 139 в Москве 21 мая пройдет второй четвертьфинал Гран-при ACA, на котором россиянин Эдуард Вартанян встретится с американцем Луисом Пенья.

ММА
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