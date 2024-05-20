Турнир UFC 302 пройдет в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Начало ранних прелимов — в 01:15 по московскому времени. Прелимы начнутся в 03:00. Бои основного карда стартуют в 05:00. Ориентировочное время начала главного боя — после 07:00 (мск).

В главном событии вечера российский чемпион Ислам Махачев проведет очередную защиту пояса против американца Дастина Порье. В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

Весь турнир UFC 302 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC 302. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.