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Сегодня, 11:59

Малыхин: «Мне непонятно, когда наши люди болеют против Махачева»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) признался, что он всегда болеет за действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1). Об этом Малыхин сказал «СЭ».

— Топить будешь за Махачева в бою с Порье?

— Я топлю за него. «Сладкая» [жена] не даст соврать, во всех боях. И знаешь, я сидел в Таиланде, первый бой был с Волкановски. И по мне это была уверенная победа, но многие там бушевали, я сразу стал жестко отстаивать Ислама, на них стал чуть-чуть не то чтобы кидаться, но так немножко... Ислам, это наш, он победил! И мне было немножко непонятно, когда многие наши люди начали писать: «Волк выиграл». Я вот этого не понимаю. И я всегда стараюсь поддерживать своих ребят, тем более на таком высоченном уровне. И неважно, будет бой с Порье или с кем-то другим. Я сто процентов буду топить за Ислама, так как мне он приятен.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Анатолий Малыхин
Ислам Махачев
ММА
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