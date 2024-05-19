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Мерфи победил Барбозу в главном бою UFC Vegas 92

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лерон Мерфи победил Эдсона Барбозу.

Англичанин Лерон Мерфи победил бразильца Эдсона Барбозу в главном событии турнира UFC Vegas 92.

Бой продлился все 5 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу англичанину — 49-46, 50-45, 50-45.

Теперь у 32-летнего Мерфи 14 побед в 14 боях за карьеру. Статистика 38-летнего Барбозы — 24-12.

Результаты остальных боев главного карда турнира:

Кэллинн Уилльямс — Карлстон Харрис: победа Уилльямса нокаутом в первом раунде

Темба Горимбо — Рамиз Брахимай: победа Горимбо единогласным решением судей 30-27, 30-27, 30-27

Эдриан Яниз — Винисиус Сальвадор: победа Яниза нокаутом в первом раунде

Анджела Хилл — Луана Пиньеро: победа Хилла сабмишеном во втором раунде

Лерон Мерфи
Эдсон Барбоза
UFC
ММА
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