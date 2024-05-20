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Экс-боец UFC Джин Эррера погиб в ДТП

Давид Хачатрян
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33-летний американский бывший боец UFC Джин Эррера (10-3) скончался, попав в аварию на мотоцикле. Трагедия произошла 19 мая в Тампе, США. Дорожный патруль Флориды сообщил, что Эррера ехал на очень большой скорости и столкнулся с задней частью автомобиля Jeep Grand Cherokee.

После столкновения боец ударился о бетонное ограждение, после чего его отбросило на дорогу, и он упал на несколько десятков метров, пока мотоцикл не загорелся. Водитель автомобиля не пострадал. Семья Эрреры открыла сбор средств.

Эррера провел в UFC три боя, и все проиграл. Также он в рамках The Ultimate Fighter, когда наставниками были экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и экс-боец UFC и основатель зала Team Alpha Male Юрайя Фейбер (35-11), победил Джоби Санчеса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде.

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